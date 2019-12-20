Армия Украины лишится генерал-полковников

В рамках реформирования Вооруженных сил Украины воинское звание генерал-полковник в армии страны будет упразднено. Соответствующий законопроект в четверг в первом чтении приняла Верховная рада.
В проекте закона указано, что список высших офицерских званий по возрастанию будет представлен следующем образом: бригадный генерал, генерал-майор, генерал-лейтенант, а звание генерал-полковник заменено на генерал, передает ТАСС.
При этом на флоте между капитаном первого ранга и контр-адмиралом будет установлено звание командор-адмирал.
В пояснительной записке к тексту законопроекта указывается, что преобразования вводят по образцу стран НАТО.
В октябре Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, который направлен на введение новых воинских званий сержантского и старшинского состава вооруженных сил страны.
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