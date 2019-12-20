Мнение: Письмо: «Старался держать своих штурмана и училку в узде»

Вот парень диалог с бывшей девушкой прислал.

Не совсем поняла, чего он хочет от меня. Видимо, спросить, нормально ли поступал-говорил и будет ли камбэк.

Да, поступал-говорил в этом эпизоде нормально, камбэк будет скорее всего.

В прошлом письме у него большие Училка и Штурман. Сейчас вроде без этого почти написал.

Наверное и в жизни стал получше. Может и выйдет из него что-нибудь путное.

Но когда пишете письма, формулируйте, чего вам надо, над чем размышляете и чего хотите.

Это письмо тоже самостоятельно разбирайте.

ilmassimo

Здравствуйте, Эволюция!

Спасибо за прошлый разбор, я очень признателен за шанс увидеть своих демонов, с которыми хочу бороться.

Встретился с бывшей и состоялся следующий диалог. Старался держать своих штурмана и училку в узде, хотя, мне кажется, хлеборезку пару раз таки открыл.

Началось всё с того, что делал генуборку и нашёл несколько её вещей. Написал подруге, спросил можно ли передать через неё вещи в такие-то дни. Подруга согласилась, но позже написала, что у неё совсем нет времени (хотя живут вместе и работает недалеко) и К. хочет забрать их лично. Сбросила адрес, с № подъезда и квартирой, но я сказал, что заходить к ним не хочу, пусть спустится во двор.

Дальше было так:

Ехал на встречу с комом в горле и дрожью в коленках. Думал, увижу — поплыву, все эти полтора месяца растил какой-то волшебный собирательный образ из всех наших счастливых моментов.

Подъехал к дому, вынул сумку, зашёл во двор, набрал.

— Привет, К? (не был уверен, что правильно помню номер)

— Даааа… (таким натужно радостным голосом)

— Выходи, вещи твои привёз.

Кладу трубку. Стою курю. Звонит.

— Ты где?

— Во дворе.

— В каком? Я возле машины стою.

— Какой машины?

— Твоей.

— Сейчас подойду.

Иду к машине, стоит. Обернулась ко мне, улыбнулась. А я смотрю на неё и понимаю, что там совсем не образ в моей голове. Обычная себе девушка. Вышла, кстати, накрашенная и в парадном шмоте (дома сидит, болеет, ага).

Протягиваю сумку. Берёт.

— Спасибо, что вещи привёз.

— Наздоровье.

Разворачиваюсь уходить к машине.

— Как дела?

— Норм. Как твоё здоровье?

— Болею… как там Р (кошка), хочешь чаю?

— Давай.

Идём к ларьку с чаем.

— Кошка норм, привыкает к изменениям.

— Каким?

— Ремонт делаю.

— Везде, или только в кухне?

— Везде.

— Я так рада, что у тебя всё хорошо. Как твоё здоровье? (у меня были нервы последнее время)

— Ты знаешь, все проблемы как-то сами собой ушли…

— А! Ну ясно! (типа подумала что я намекаю на то, что проблемы ушли вместе с ней)

— … может спорт, может ещё что…

— Спорт? Ты так похудел. В зал ходишь, или в бассейн?

— Басик.

Подходим к ларьку, покупаю себе чай, потом она себе кофе.

— Так как у тебя дела?

— Да вот, вернулся в Киев, а тут лето (у нас +12 сча)

— А где был?

— В командировке.

— В Гермашке?

— Дубаи.

— Серьёзно?!

— Нет, это такая очень смешная шутка.

— Ты что на меня злишься?

— За что? Просто сказал тебе что был в Дубаи, а ты так реагируешь, как будто я в космос летал.

— И как тебе Дубаи?

— Норм.

Идём в сторону машины.

— Рада, что у тебя всё так хорошо (снова)

— Угу.

— Ещё раз спасибо, что вещи привёз!

— Не за что.

Начала что-то говорить, но я развернулся в сторону машины и пошёл, она мне вслед:

— Пока, рада была видеть!

Пока отъезжал, видел, что стоит, смотрит вслед.

Приехал в офис — 2 сообщения в телеге от неё. Ещё не читал.

Благодарю за уделённое мне время.

Источник: Эволюция

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