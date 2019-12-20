Мнение: Письмо: «Старался держать своих штурмана и училку в узде»

Вот парень диалог с бывшей девушкой прислал.
Не совсем поняла, чего он хочет от меня. Видимо, спросить, нормально ли поступал-говорил и будет ли камбэк.
Да, поступал-говорил в этом эпизоде нормально, камбэк будет скорее всего.
В прошлом письме у него большие Училка и Штурман. Сейчас вроде без этого почти написал.
Наверное и в жизни стал получше. Может и выйдет из него что-нибудь путное.
Но когда пишете письма, формулируйте, чего вам надо, над чем размышляете и чего хотите.
Это письмо тоже самостоятельно разбирайте.
ilmassimo
Здравствуйте, Эволюция!
Спасибо за прошлый разбор, я очень признателен за шанс увидеть своих демонов, с которыми хочу бороться.
Встретился с бывшей и состоялся следующий диалог. Старался держать своих штурмана и училку в узде, хотя, мне кажется, хлеборезку пару раз таки открыл.
Началось всё с того, что делал генуборку и нашёл несколько её вещей. Написал подруге, спросил можно ли передать через неё вещи в такие-то дни. Подруга согласилась, но позже написала, что у неё совсем нет времени (хотя живут вместе и работает недалеко) и К. хочет забрать их лично. Сбросила адрес, с № подъезда и квартирой, но я сказал, что заходить к ним не хочу, пусть спустится во двор.
Дальше было так:
Ехал на встречу с комом в горле и дрожью в коленках. Думал, увижу — поплыву, все эти полтора месяца растил какой-то волшебный собирательный образ из всех наших счастливых моментов.
Подъехал к дому, вынул сумку, зашёл во двор, набрал.
— Привет, К? (не был уверен, что правильно помню номер)
— Даааа… (таким натужно радостным голосом)
— Выходи, вещи твои привёз.
Кладу трубку. Стою курю. Звонит.
— Ты где?
— Во дворе.
— В каком? Я возле машины стою.
— Какой машины?
— Твоей.
— Сейчас подойду.
Иду к машине, стоит. Обернулась ко мне, улыбнулась. А я смотрю на неё и понимаю, что там совсем не образ в моей голове. Обычная себе девушка. Вышла, кстати, накрашенная и в парадном шмоте (дома сидит, болеет, ага).
Протягиваю сумку. Берёт.
— Спасибо, что вещи привёз.
— Наздоровье.
Разворачиваюсь уходить к машине.
— Как дела?
— Норм. Как твоё здоровье?
— Болею… как там Р (кошка), хочешь чаю?
— Давай.
Идём к ларьку с чаем.
— Кошка норм, привыкает к изменениям.
— Каким?
— Ремонт делаю.
— Везде, или только в кухне?
— Везде.
— Я так рада, что у тебя всё хорошо. Как твоё здоровье? (у меня были нервы последнее время)
— Ты знаешь, все проблемы как-то сами собой ушли…
— А! Ну ясно! (типа подумала что я намекаю на то, что проблемы ушли вместе с ней)
— … может спорт, может ещё что…
— Спорт? Ты так похудел. В зал ходишь, или в бассейн?
— Басик.
Подходим к ларьку, покупаю себе чай, потом она себе кофе.
— Так как у тебя дела?
— Да вот, вернулся в Киев, а тут лето (у нас +12 сча)
— А где был?
— В командировке.
— В Гермашке?
— Дубаи.
— Серьёзно?!
— Нет, это такая очень смешная шутка.
— Ты что на меня злишься?
— За что? Просто сказал тебе что был в Дубаи, а ты так реагируешь, как будто я в космос летал.
— И как тебе Дубаи?
— Норм.
Идём в сторону машины.
— Рада, что у тебя всё так хорошо (снова)
— Угу.
— Ещё раз спасибо, что вещи привёз!
— Не за что.
Начала что-то говорить, но я развернулся в сторону машины и пошёл, она мне вслед:
— Пока, рада была видеть!
Пока отъезжал, видел, что стоит, смотрит вслед.
Приехал в офис — 2 сообщения в телеге от неё. Ещё не читал.
Благодарю за уделённое мне время.
Источник: Эволюция
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: В Волгограде местные коммунисты открыли памятник Иосифу Сталину к 140-й годовщине со дня рождения советского вождя. «Решение об установке памятника было принято Волгоградским обкомом КПРФ, в его реставрации принимали участие московские и волгоградские художники. Бюст был изготовлен еще при жизни Сталина, а в 1960-е годы [период развенчания культа личности] его сохранили, чтобы он не был […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Лукьянов: В мире поднимается волна нелиберальной «посконной демократии» / 11 декабря
- В центре Бакулева опровергли рост детской смертности / 28 октября
- Скороход и Полякова исключили из фракции «Слуга народа» / 15 ноября
- Историк объяснил ценность для РФ парижских архивов Колчака / 13 ноября
- Volkswagen показал новый недорогой кроссовер на базе Polo / 3 ноября
- Округа и префекты. Появился текст законопроекта об изменениях в Конституцию в части децентрализации власти / 16 декабря
- Четыре эксперта по делу Шеремета, в том числе британский, подписали противоречащие друг другу заключения – «Слідство.Інфо» / 16 декабря
- МИД заявил о недружественных демаршах Эстонии в отношении России / 5 ноября