Бюджетный аналог пикапа Toyota Tundra ZX Terralord получил новый дизайн

Китайским концерном ZX Auto подготавливается к премьере новая версия пикапа ZX Terralord, получившая переработанный дизайн. Днём ранее были обнародованы первые кадры автомобиля, сделанные фотошпионами.

Судя по фотографиям, дизайн рестайлинг-версии ZX Terralord претерпел существенные изменения. Разработчики пересмотрели головную оптику, сделали более массивной радиаторную решётку, изготовили новый передний бампер. Благодаря модернизации автомодель стала ещё больше походить на легендарный полноразмерный пикап Toyota Tundra второго поколения: речь идёт об образце 2013-го года.

Габариты китайского автомобиля следующие: длина составляет 5341 мм, ширина – 1885 мм, высота – 1815 мм, колёсная база – 3230 мм, грузовой отсек – 1810 мм.

После модернизации ZX Terralord значительно изменился не только внешне, но и внутренне, став ещё более схожим с Toyota Tundra 2013. Однако если брать во внимание техническую составляющую, у китайской модели общего с «японцем» в этом плане нет. Моторная гамма ZX Terralord состоит из турбированного 2,4-литрового 218-сильного двигателя 4K22D4T (ДВС разрабатывали сотрудники Mitsubishi), 2,5-литрового 129-сильного турбодизеля от Isuzu.

В базовой версии пикапа числятся: ABS, система динамической стабилизации, антибукс, ассистент для спуска / подъёма, легкосплавные 17-дюймовые диски. Модернизированный вариант машины включает в себя светодиодные ДХО, систему круиз-контроля, задние / передние парктроники, камеры видеообзора на 360 °, датчик определения давления в шинах, штатная система навигации, комплекс мультимедиа с сенсорным дисплеем диагональю в 8 дюймов, салон отделан кожей.

Автоновинка в базовой вариации для КНР оценена производителем в 98 000 юаней, то есть в примерно 890 000 рублей по нынешнему курсу.

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