Мнение: Немного эротики

Ого! «Умное голосование» принесло Москве не только много хорошего типа изгнания из депутатов главного московского единоросса Метельского; оно еще и позволило появиться в Мосгордуме Екатерины Енгалычевой от КПРФ!
Хороша, чертовка!
А шла она с вот таким предвыборным плакатом:
По-моему, очень неплохо — стильно, аскетично, в духе КПРФ. Понятно, почему за нее проголосовали.
Вот еще она — уже с заседания МГД:
Коллеги из сообщества политтехнологов на ФБ вовсе сорвались — натащили фотографий Енгалычевой с сессии МГД, где она в желтом прозрачном платье, из-под которого виднеется эротичное черное (!) нижнее бельё — и сладострастно обсуждают. Я, естественно, до такой пошлости опускаться не буду — но раскованность Катерины мне определенно нравится. Так и надо, в конце концов. И желтое платье тоже одобряю — теплых цветов в Москве не хватает, особенно зимой.
Источник: Размышления вольного социолога
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