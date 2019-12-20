Трамп потребовал немедленно запустить процесс импичмента в Сенате

20.12.2019, 4:26, Новости дня

Американский президент Дональд Трамп выразил желание, чтобы процесс в рамках импичмента в Сенате Конгресса США был запущен незамедлительно.

«Что ж, после того, как демократы не обеспечили мне должного процесса в Палате представителей: ни юристов, ни свидетелей, ничего, – теперь они хотят диктовать Сенату, как им вести свой процесс», – написал Трамп в Twitter.

По словам президента США, у демократов «ноль доказательств, они даже показываться не будут». «Они хотят остаться в стороне. Я хочу немедленного начала процесса!» – потребовал американский лидер.

Он подчеркнул, что в Палате представителей Демократической партии не удалось заполучить ни одного голоса от республиканцев в «поддержку их мошеннического импичмента».

«Республиканцы никогда еще не были так едины! У демократов такие плохие доказательства по делу, что они даже не хотят участвовать в процессе!» – добавил Трамп.

Напомним, Палата представителей Конгресса США в ходе голосования в среду утвердила две статьи обвинения против американского президента Дональда Трампа в рамках процедуры импичмента. Хозяина Белого дома обвинили в «злоупотреблении властью» и «препятствовании Конгрессу».

Трамп назвал голосование «политическим самоубийством» Демократической партии. Он также выразил уверенность, что все обвинения будут сняты во время рассмотрения этого вопроса в Сенате.

Президент Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции не согласился с прозвучавшим мнением, что дни президентства Дональда Трампа в США сочтены. Происходящее в США глава российского государства назвал продолжением внутриполитической борьбы.

Американист Борис Межуев в комментарии газете ВЗГЛЯД заявил, что вероятность импичмента близка к нулю. Республиканское большинство в Сенате закроет эту историю максимально быстро, уверен эксперт.



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