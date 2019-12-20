На Сахалине полицейские избили военного

Его перепутали с однофамильцем, находящимся в розыске.

В сахалинском городе Анива полицейские избили военного, который пришел в полицию писать заявление о пропаже телефона. Сотрудники правоохранительных органов перепутали его с однофамильцем, находящимся в розыске, сообщает местное издание «Сахалин.Инфо».

«Били руками и ногами, по голове, в грудь, садились на меня и душили. Я не мог понять, что они хотят, мне не давали сказать. Потом из их разговоров я понял, что они перепутали меня с моим однофамильцем, который у них в розыске за какой-то дебош. Избивали меня минут 30-40, а потом решили сравнить данные по паспорту, и оказалось, что я другой человек. Тогда меня отпустили», — рассказал пострадавший мужчина.

Врачи диагностировали у него сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и многочисленные ушибы. Сахалинец обратился с заявлением в следственный комитет и в прокуратуру. Во время следственного эксперимента гражданин указал, что его избивали в кабинете с табличкой «уголовный розыск». Уголовное дело по факту избиения пока не возбуждено.

Пострадавший также рассказал, что после подачи заявления с ним связались полицейские и попросили забрать заявление. По словам мужчины, они пригрозили в случае отказа «повесить» на него уголовное дело.

Источник: Новая газета

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