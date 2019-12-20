Новый Mac Pro можно будет купить в России по цене от 450 тысяч рублей

В РФ началась продажа новейшего мощного Mac Pro, презентация которого состоялась 3 июня на конференции WWDC 2019. Высокопроизводительный компьютер можно будет купить по цене от 450 тысяч рублей.

Цена указана за базовую комплектацию. В эту суму входит восьмиядерный процессор Intel Xeon, графический процессор Radeon Pro 580X, 256 гигабайт памяти на жестком диске и 32 гигабайта оперативки. Топовая модель стоит более 4 миллионов рублей. Каркас выполнен из нержавеющей стали, сам корпус алюминиевый. Он создан для настоящих профессионалов, которым важна наилучшая производительность.

28-ми ядерный процессор Intel Xeon в Mac Pro поддерживает до 1,5 ТБ памяти. Новейший производительный графический модуль MPX обеспечивает мощность до 500 ватт. Можно еще добавить модуль Vega II Duo и графическая карта превратит компьютер в настоящую рабочую студию.

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