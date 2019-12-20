На Карибах 86-метровая яхта, ранее принадлежавшая Абрамовичу, снесла причал: сеть впечатлила реакция наблюдающих за этим двух дам. ВИДЕО

Бывшая суперъяхта российского олигарха Романа Абрамовича Ecstasea врезалась в центр управления на причале карибского острова Сан-Мартен и снесла будку, из которой успел выбежать оператор.

86-метровое судно стоимостью 75 миллионов долларов понесло не слишком значительный ущерб.

Момент катастрофы был снят на видео. Однако, как сообщает Daily Mail, пользователей сети больше всего поразила реакция двух дам, которые сидели на причале за столиком, потягивая вино.

В то время, когда поднялась суматоха и все старались на всякий случай убраться подальше, женщины продолжали совершенно спокойно сидеть, наблюдая за происходящим, и даже не пытались сдвинуться с места – несмотря на то, что яхта опасно приблизилась к ним.

Любительниц вина даже окатило брызгами от упавшей в океан будки.

«Не позволим такой мелочи испортить нам отпуск», «Завидное хладнокровие – хочу быть, как они», – писали в комментариях.

Абрамович заказал яхту Ecstasea в 2004 году. В 2009 году он продал свое судно наследному принцу Абу-Даби за 120 миллионов долларов. А тот перепродал его в 2014 году пакистанскому миллиардеру Алшеру Фиязу.

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