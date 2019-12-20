Объявлен новый тендер на разработку и экспертизу проекта строительства аэропорта в Днепре

18 декабря был объявлен новый тендер на разработку и экспертизу проектной документаци по строительству аэропорта в Днепре. Об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий, пишет пресс-служба ведомства.

Он напомнил, что закон об изменениях в госбюджет, который вступил в силу 9 ноября, предусматривает выделение 200 млн грн на проектирование и строительство аэродрома Международного аэропорта «Днепропетровск».

Предыдущий тендер на разработку проектной документации и ее экспертизу был объявлен 14 ноября, ожидаемая стоимость работ – 26,5 млн грн (с НДС). Но, как отметили в пресс-службе, все четыре поступивших тендерных предложения были подготовлены некачественно и не в полном объеме, что не позволило определить победителя.

«Кроме того, приказом Госаудитслужбы от 2 декабря проведен мониторинг закупки на предмет рисков. Согласно предварительным выводам мониторинга, тендерная документация заказчика соответствует требованиям законодательства, а представленные участниками предложения и документация не соответствуют квалификационным критериям, определенным условиями закупки», — говорится в сообщении.

В связи с этим предыдущий тендер был отменен, а новый объявили 18 декабря. Согласно информации на портале госзакупок ProZorro, заявки будут приниматься до 2 января 2020 года, на 3 января назначено начало аукциона.

Аэропорт Днепропетровск был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании «Днеправиа», взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года мэр города Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского.

Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 года и обойдется в $70 млн.

12 июля 2019 года во время первого визита в Днепр в статусе главы государства Владимир Зеленский пообещал помочь со строительством аэропорта. «Мы сделаем и поможем вам. Средства будут, потому что мы понимаем, что такое для города-миллионника аэропорт», – заявлял он.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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