Мнение: Куда метили в святого Себастьяна

Ух ты!

Уважаемый читатель Guro Chan проанализировал (позырил глазами) 50 разных изображений святого Себастьяна и примерно наметил все попадания.

И нарисовал схему!

Источник https://vk.com/wall-165014844_1484

Список художников, чьи картины использовались при анализе:

1. Гвидо Рени

2. Пауль Рубенс

3. Джованни Бацци

4. Гверчино

5. Николо Реньери

6. Гвидо Рени 2

7. Эль Греко

8. Караваджо

9. Николо Реньери 2

10. Тициан

11. Пьетро Перуджино

12. Пьетро Риччи

13. Гвидо Рени 3

14. Хуан Карреньо

15. Хуан Карреньо 2

16. Геррит ван Хонтхорст

17. Гверчино 2

18. Alcide-Joseph Lorentz

19. Луини Бернардино

20. Benvenuto Tisi

21. Карло Дольчи

22. Эль Греко 2

23. Доссо Досси

24. Andrea Mantegna

25. Флорентийская школа

26. Николо Реньери 3

27. Корнели сван Хаарлем

28. Пьетро Перуджино 2

29. Palma il Vecchio

30. Jacopo Palma Junior

31. Франческо Бонсиньори

32. Хусепе Рибера

33. Андреа Мантенья 2

34. Amico Aspertini

35. Ботичелли

36. Педро Орренте

37. Джованни Беллини

38. Pinacoteca Di Brera

39. Nicholas Régnie

40. Дзампьери Доменикино

41. Герард Сегерс

42. Вольф Губер

43. Антонелло де Мессина

44. Louis Finson

45. Джузеппе Чезари

46. Horace Le Blanc

47. Pietro de Saliba

48. Альбрехт Дюрер

49. Augustin Van den Berghe

50. Тинторетто

Источник: Шакко

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