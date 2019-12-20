Мнение: Куда метили в святого Себастьяна

Ух ты!
Уважаемый читатель Guro Chan проанализировал (позырил глазами) 50 разных изображений святого Себастьяна и примерно наметил все попадания.
И нарисовал схему!
Источник https://vk.com/wall-165014844_1484
Список художников, чьи картины использовались при анализе:
1. Гвидо Рени
2. Пауль Рубенс
3. Джованни Бацци
4. Гверчино
5. Николо Реньери
6. Гвидо Рени 2
7. Эль Греко
8. Караваджо
9. Николо Реньери 2
10. Тициан
11. Пьетро Перуджино
12. Пьетро Риччи
13. Гвидо Рени 3
14. Хуан Карреньо
15. Хуан Карреньо 2
16. Геррит ван Хонтхорст
17. Гверчино 2
18. Alcide-Joseph Lorentz
19. Луини Бернардино
20. Benvenuto Tisi
21. Карло Дольчи
22. Эль Греко 2
23. Доссо Досси
24. Andrea Mantegna
25. Флорентийская школа
26. Николо Реньери 3
27. Корнели сван Хаарлем
28. Пьетро Перуджино 2
29. Palma il Vecchio
30. Jacopo Palma Junior
31. Франческо Бонсиньори
32. Хусепе Рибера
33. Андреа Мантенья 2
34. Amico Aspertini
35. Ботичелли
36. Педро Орренте
37. Джованни Беллини
38. Pinacoteca Di Brera
39. Nicholas Régnie
40. Дзампьери Доменикино
41. Герард Сегерс
42. Вольф Губер
43. Антонелло де Мессина
44. Louis Finson
45. Джузеппе Чезари
46. Horace Le Blanc
47. Pietro de Saliba
48. Альбрехт Дюрер
49. Augustin Van den Berghe
50. Тинторетто
Источник: Шакко
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