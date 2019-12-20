В РФ впервые осужден владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров

Владелец пиратской сети онлайн-кинотеатров впервые осужден в России, сообщили в международной компании в сфере кибербезопасности Group-IB, принимавшей участие в расследовании.

Уточняется, что владелец пиратской сети получил два года условно. Приговор обвиняемому по статье «нарушение авторских и смежных прав» вынес Кранногорский городской суд Московской области.

«Это первый подобный судебный прецедент в России», – передает РИА «Новости» сообщение Group-IB.

Еще в 2018 году специалисты Group-IB Anti-Piracy обнаружили крупную сеть пиратских онлайн-кинотеатров, состоявшую из ресурсов kinogb.guru, kinokot.biz и fosa.me, а также десятка их «зеркал». Библиотека каждого сайта насчитывала свыше 10 тыс. наименований. «Пират» получал контент от одного из крупнейших пиратских CDN (сеть доставки контента) – Moonwalk (прекратил работу в октябре 2019 года). Рекламодателями выступали онлайн-казино.

По данным Group-IB, до блокировки в РФ в феврале 2018 года посещаемость одного из «зеркал» Kinogb.club составляла 26,6 млн пользователей в месяц. В целом средний заработок «пиратов» от рекламы за 1 тыс. просмотров составляет 2,5 доллара.

Как отметил руководитель департамента инновационной защиты интеллектуальной собственности Group-IB Андрей Бусаргин, судебное решение создает важный прецедент привлечения владельцев пиратских ресурсов к уголовной ответственности.

Он отметил, что на подобные пиратские ресурсы «работают организованные преступные группы», которые снимают видео в кинотеатрах, осуществляют перевод и озвучивание, адаптацию и публикацию в Сети.

«Только уголовное преследование в сочетании с ужесточением антипиратского законодательства может привести к тому, что количество желающих заняться этим противозаконным бизнесом уменьшится», – уверен Бусаргин.

В сентябре прошлого года глава Роскомнадзора Александр Жаров на встрече с президентом Владимиром Путиным заявил, что Рунет перестал быть «пиратской гаванью».





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