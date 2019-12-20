Анна Хилькевич рассказала о скором открытии второго салона «Культура Маникюра»

Отечественная киноактриса Анна Хилькевич, наиболее известная по роли Маши Беловой в ситкоме «Универ. Новая общага», на странице в Instagram пояснила о скором открытии второго салона «Культура Маникюра». Сейчас в помещении подходят к завершению ремонтные работы, а буквально через неделю начнётся приём клиентов.

На опубликованном в соцсети снимке Анна Хилькевич демонстрирует свой маникюр, стоя в будущем салоне. Это заведение станет вторым, которое открывает артистка. По словам Хилькевич, уже через считанные дни салон должен открыть двери для новых и старых клиентов, поэтому она рекомендует заранее побеспокоиться о предварительной записи, чтобы радовать себя и близких «идеальными сверкающими ногтями» в новогоднюю ночь.



В комментариях многие фолловеры поздравляют Хилькевич с грядущим открытием, желая заведению как можно больше благодарных клиентов, отличных мастеров и процветания. Некоторые подписчики с сожалением констатируют, что живут далеко от столицы, а потому не смогут посетить новый салон, хотя очень бы хотели оценить профессионализм специалистов, работающих с артисткой.

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