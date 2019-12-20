Депутаты от «Оппозиционной платформы – За жизнь» сконструировали «кнопкодавитель»

Представители общественного движения «Чесно» поймали депутатов Верховной Рады на новом трюке с голосованием.

Нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» Сергей Ларин и Виктор Черный из книг и пачки с распечатками сконструировали «кнопкодавитель», который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

Как рассказали в «Чесно», нардепы от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Сергей Ларин и Виктор Черный сконструировали целый механизм, который позволяет голосовать за соседа, не нажимая на чужую кнопку пальцем.

На пленарном заседании Верховной Рады 18 декабря Ларин применил своеобразный «кнопкодавитель». Свое изобретение депутаты собрали из трех толстых книг и пачки с распечатками.

Чтобы нажатие на кнопку было незаметным, Ларин пристроил над пультом для голосования открытки с надписью на русском языке «Мы за мир».

Как сообщают в «Чесно», во время голосования поправки №76 к законопроекту об отмене депутатской неприкосновенности №2237 Ларин, сидя на месте своего коллеги по фракции Виктора Черного, одной рукой нажал на кнопку перед собой, а другой – привел в действие «устройство».

В результате на местах Ларина и Черного сработали кнопки «за».

По словам движения «Чесно», Ларин воспользовался ноу-хау несколько раз во время заседания. Позже похожим образом депутат Черный голосовал за себя и за Ларина, нажимая на устройство ногой.

По данным организации, ОПЗЖ является лидером по количеству кнопкодавов в Верховной Раде ІХ созыва (их сейчас восемь).

Ранее движение «Чесно» и другие журналисты зафиксировали нарушение процедуры личного голосования со стороны Александра Пономарева, Николая Скорика, Василия Нимченко, Григория Суркиса, Михаила Макаренко и Владимира Кальцева.

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