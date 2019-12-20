Канада призвала США не заключать торговую сделку с Китаем

Оттава попросила Вашингтон не подписывать новое торговое соглашение с Пекином, пока китайская сторона удерживает двух канадских граждан, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.
В интервью франкоязычному телеканалу TVA Трюдо ответил на вопрос о контактах по поводу освобождения канадских граждан между Оттавой и Вашингтоном.
«Мы говорили о том, что Соединенные Штаты не должны подписывать итоговое и полное [торговое] соглашение с Китаем, который не решает вопрос с [финдиректором китайской компании Huawei] Мэн Ваньчжоу и двумя [задержанными в КНР] канадцами», – приводит его слова ТАСС.
Напомним, Китай задержал несколько канадских граждан после громкого скандала вокруг ареста в Канаде по американскому запросу финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Одному из канадцев в Китае вынесли смертный приговор как главарю наркокартеля.
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