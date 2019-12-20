Верховный суд отменил указ Зеленского об увольнении Горковенко с должности члена Нацсовета по телерадиовещанию

Верховный суд частично удовлетворил иск экс-члена Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Владимира Горковенко о незаконности его увольнения. Об этом 19 декабря сообщил Горковенко в Facebook.

“Святой Николай принес плохой подарок президенту Украины Владимиру Зеленскому. Сегодня он проиграл суд. Верховный Суд частично удовлетворил мой иск к президенту и принял решение, которым признал противоправным и отменил указ Зеленского, которым он отменил указ о моем назначении членом Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания», – написал он.

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В комментарии theБабелю Горковенко пояснил, что суд не восстановил его в должности.

«Мы подавали иск, чтобы признать указ Зеленского незаконным, что собственно суд и сделал. Это означает, что указ, который отменил Зеленский — о моем назначении — является действующим. Исходя из норм законодательства, это означает, что работодатель должен исполнить решение суда. А каким образом — это уже ему решать», – добавил он.

Горковенко отметил, что вместе с иском о признании решения президента Зеленского незаконным он подал еще два ходатайства: об отмене указа о назначении членом Нацсовета Юрия Зиневича и о восстановлении самого Горковенко в этой должности. Однако Верховный суд не удовлетворил эти ходатайства.

«Поэтому мы ожидаем публикации результативной части решения суда. Мы ее изучим и обратимся с апелляцией к Верхней палате относительно удовлетворения этих двух ходатайств», – добавил Горковенко.

4 мая Юрий Артеменко, который с 2014 года занимал должность главы Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания, подал в отставку. Пятый президент Петр Порошенко удовлетворил его прошение и назначил членом Нацсовета Горковенко.

7 мая Порошенко назначил Артеменко членом Нацкомиссии по госрегулированию в сфере связи и информатизации.

24 мая 2019 года новый презиеднт Украины Владимир Зеленский отменил указы о назначении Артеменко и Горковенко.

Горковенко подал на Зеленского в суд с требованием признать противоправным решение о его увольнении.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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