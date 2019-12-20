Путин считает, что в конституции РФ можно отменить оговорку «подряд», касающуюся двух президентских сроков

Президент РФ Владимир Путин считает, что в российской конституции можно было бы отменить слово «подряд» касательно двух сроков полномочий президента. Об этом он сказал на пресс-конференции 19 декабря, расшифровка которой опубликована на сайте Кремля.

«Что можно было бы сделать, что касается этих сроков? Отменить оговорку «подряд». У нас два срока подряд, ваш покорный слуга два срока отслужил, потом ушел с этой должности и имел конституционное право вернуться на должность президента, потому что это было уже не два срока подряд. Она некоторых наших политологов, общественных деятелей смущает. Можно было бы ее отменить, наверное», – заявил Путин.

В Конституции РФ указано, что одно и то же лицо не может занимать должность президента Российской Федерации более двух сроков подряд.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, а затем выиграл президентские выборы 2018 года.

Срок полномочий Путина истекает в 2024 году, в следующих выборах он участвовать не сможет.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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