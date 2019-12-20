Мнение: «Они делали детей по моему способу»

«Ждали «кнут», а получили «пряник» — именно так можно охарактеризовать сегодняшнее мероприятие. И, если раньше, подобные встречи заставляли нерадивых и неисполняющих свой государственный долг депутатов сидеть в неведении, то сегодня большая часть пресс-конференции прошла под эгидой позитива: журналисты благодарили президента, сам же Владимир Владимирович хоть и не часто, но отпускал добрые шутки.



Что касается самой конференции, то в этом году она стала рекордной по числу журналистов – 1895 представителей российских и зарубежных СМИ, а сама беседа длилась более четырех часов: но и этого времени хватило ответить лишь на полсотни вопросов. Первое, что бросалось в глаза, это жесткая конкуренция за право вступить в диалог с лидером, а многих интервьюеров это желание сподвигло привлечь к себе внимание весьма оригинальными выходками и даже нарядами.



Учитывая массу проблем на мировой арене, стоило ожидать, что Владимиру Владимировичу предстояло отвечать на вопросы в том числе и международного характера. Так, «потепление» между лидерами после саммита в «нормандском формате», вызвал у представителей СМИ повышенный интерес: нормализуется ли ситуации на Донбассе? Более того, первый диалог между Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным проходил в отсутствии камер, а значит, неизвестно, к какому всё же решению они пришли 9 декабря. Все эти вопросы были ожидаемы, а потому президент РФ воздержался от критики, осуждений и прочих острых ситуаций, добавив лишь то, что готов идти навстречу Украине, в том числе и в вопросах транзита газа.



Разумеется, большую часть аудитории в течение последних лет интересуют вещи, напрямую связанные с благосостоянием нашей страны и населения. Цены на нефть и курс доллара отошли на второй план, освободив нишу проблемам в медицине и социальной сфере. В истории пресс-конференций случалось, что президент отвечал анекдотами, за которыми всегда прятался ответ. Эта встреча не стала исключением: с прежним чувством юмора, но с предоставленными цифрами и статистикой, президент оценил очевидные проблемы в той или иной сфере и пообещал решать их по мере поступления.



Разговор коснулся и жестокого решения WADA отстранить РФ от всех соревнований сроком на четыре года. Президент отметил, что понимает политику организации, однако считает, что наказание за допинг должно быть индивидуальным.

Ярким персонажем на встрече стал преподаватель и журналист МГУ Владимир Шахиджанян, который рассмешил президента прямо во время прямой линии. Как только лидер предложил ему задать вопрос, тот встал, и с уверенностью заявил, что половина присутствующих – его ученики, другие же были рождены по его авторскому способу.



Аудитория по достоинству оценила эмоциональную и добрую речь преподавателя, в конце которой тот, абсолютно серьёзно, предложил решить проблему здравоохранения и демографии в стране, полностью отказавшись от курения.

Не обошлось и без вмешательства. Пользователи российского сегмента Интернета рассказали о крупной кибератаке, которая осуществлялась на все сетевые ресурсы, транслировавшие пресс-конференцию Владимира Путина. Трансляции, которые велись на видеохостинге YouTube, оказались под большим ударом: именно там обезличенные пользователи оставляли злостные комментарии, а под видео массово ставили негативные оценки.



По словам политолога Анны Фёдоровой, подобные действия – очевидная «заказуха». Впрочем, общий характер мероприятия это нисколько не омрачило.

Источник: Теория элит

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