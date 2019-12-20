Годовалая дочь Леры Кудрявцевой и Игоря Макарова Мария побывала на первом новогоднем утреннике

Отечественная теле- и радиоведущая Лера Кудрявцева в разделе Stories аккаунта Instagram опубликовала несколько видео, снятых на новогоднем утреннике. Годовалая дочь артистки и хоккеиста Игоря Макарова Мария побывала на первом в жизни праздничном мероприятии, посвящённом приближающемуся Новому году.

В минувшем году Лера Кудрявцева родила дочь Марию, но долгое время ни она, на Игорь Макаров не показывали девочку и только не так давно фото и видео с ней начали появляться в аккаунтах родителей, неизменно вызывая восторг подписчиков. В недавних роликах телеведущая показала детский новогодний утренник, на который пошла вместе с дочкой. Аниматоры развлекали малышей интересными представлениями, в частности, показав номер с огромными мыльными пузырями. На мероприятие Кудрявцева нарядно одела Марию, а на короткие волосы прикрепила красивую заколку с маленькой блестящей короной.



Ранее Лера Кудрявцева публиковала ролик, в котором вместе с Макаровым и Марией наряжает новогоднюю ёлку. Малышка с удовольствием принимала участие в процессе – подавала родителям игрушки, бегала вокруг ели и постоянно пыталась «влезть в кадр», демонстрируя счастливую улыбку.

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