Мнение: Импичнутый наполовину

20.12.2019, 2:03, Разное

Палата представителей конгресса отымпичила Трампа по двум пунктам обвинения – злоупотребление властью и препятствование работе Конгресса.

Теперь обсуждение переносится в Сенат. И хотя шансов отымпичить Трампа и там, почти нет, история для нашей страны поучительная. 

На протяжении месяцев все желающие могли наблюдать, как работает американская демократия – как выдвигаются обвинения, проводятся слушания, вызываются свидетели. Какова реакция президента, его чиновников. Как спорят политические партии.

Для граждан России, с ее просроченным, несменяемым президентом, сервильным «парламентом» — это был отличная школа, в которой наглядно было показано, что разделение властей – благо.

Это не у нас в стране – все власти – отделы администрации Путина. Только оформляют его пожелания.  И трудно себе представить, что найдется хотя бы один депутат,  который поставит вопрос об импичменте Путина, который он давно заслужил. Да и сама процедура импичмента придумана так, чтобы он никогда при этой власти не состоялся.

Трампа, как он ни возмущался, как ни мешал Конгрессу, палата представителей все же жестко и корректно отымпичила. И правильно сделала. Он получил по заслугам. Теперь Трамп молится на Сенат. Он верит, что циничные республиканцы его не выдадут.

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Источник: СерпомПо



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