Участницам группы «Воровайки» запрещен въезд в Украину – СБУ

Участницам российской группы «Воровайки» запрещен въезд в Украину. Об этом Служба безопасности Украины сообщила 19 декабря в Telegram.

«В настоящее время действует запрет на въезд участникам этого коллектива – Яне Павловой, Ларисе Надиктовий и Диане Теркуловой. Решение принято в целях обеспечения национальной безопасности на основании закона Украины «О правовом статусе иностранцев и лиц без гражданства», – говорится в сообщении.

Российская группа «Воровайки» на своем сайте сообщила, что собирается посетить Украину с концертами в феврале 2020 года. Анонсировались выступления в Киеве, Одессе, Днепре и Николаеве. Однако сейчас ссылки на билеты на сайтах украинских операторов неактивны.

Группа известна тем, что собиралась выступать в оккупированном Донецке в октябре 2017 года, сообщает «Комсомольская правда». Но тогда концерт отменили.

Также группа исполняет песню «Хохлы», в которой есть слова: «Курица – не птица, хохлы – не заграница. Крым теперь ночами Порошенко снится… Севастополь славный, колыбель для флота защищали город воины и босота. Смелости нам хватит, хватит интересу – если будет надо, заберем Одессу».

Спикер СБУ Елена Гитлянская в комментарии изданию «ГОРДОН» сообщала, что организаторы концертов «Вороваек» не подавали заявку на гастрольный тур в Украине.

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»

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