По одному подарку и салаты без майонеза: Кожевникова отказалась баловать сыновей

По словам артистки, Новый год она и ее супруг будут встречать
по-семейному, в компании такой же многодетной пары. Дети Марии Кожевниковой уже
написали письма Деду Морозу. Мальчишки рассказали волшебному старику о том,
как вели себя весь год, и попросили подарки.
Старший сын знаменитости, пятилетний Иван любит футбол,
поэтому загадал мяч и спортивную форму. Средний отпрыск, четырехлетний Максим хочет конструктор Playmobil. Двухлетний Василий мечтает о бетономешалке.
«Это, наверное, уже 115-я бетономешалка в нашем доме будет.
Я не знаю, почему он любит эти машинки», – сказала Мария Кожевникова.
Актриса отметила, что в этот раз ее мальчишки получат только
по одному подарку от Деда Мороза. Звезда решила больше не баловать наследников.
«Ценность к таким вещам меняется, когда их много. Мы вот с
вами росли в то время, когда не было такого многообразия игрушек, поэтому
ценили их больше», – рассудила Мария Кожевникова.
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Сама знаменитость никаких дорогих новогодних презентов не
ждет. По словам актрисы, после рождения детей у нее поменялись приоритеты. Сегодня
Мария Кожевникова мечтает об одном: чтобы ее сыновья были здоровы. Именно это
она загадывает под бой курантов.
«Ничего материального мне не нужно, все есть», – призналась
звезда.
Мария Кожевникова, как и многие ее поклонники, ставит на
праздничный стол оливье и сельдь под шубой. Артистка отметила, что себе салаты
делает отдельно – без майонеза. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
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