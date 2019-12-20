Дело о расстреле Небесной сотни. Суд отпустил экс-беркутовца Маринченко под домашний арест

19 декабря Святошинский районный суд Киева изменил меру пресечения с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест бывшему сотруднику спецподразделения МВД Украины «Беркут» Александру Маринченко, которого подозревают в расстреле активистов Евромайдана, сообщает LB.ua.
По словам прокурора Игоря Земскова, мотивация суда – не установлено данных относительно того, что оружие Маринченко исчезло, и что из нее убивали протестующих.
Кроме того, суд под председательством судьи Сергея Дячука вынес решение оставить еще на два месяца Олега Янишевского, Павла Аброськина и Сергея Зинченко под стражей. Сергею Тамтуре продлили ночной домашний арест с 22.00 до 6 утра следующего дня без ношения электронного средства контроля.
Прокуроры по делу просили всем пятерым продолжить избранные им ранее меры пресечения.
Сотрудники «черной роты» «Беркута» Тамтура и Маринченко были задержаны в Киеве 23 февраля 2015 года. В марте – апреле 2014 года были задержаны другие бойцы этой спецроты – Зинченко, Аброськин и их командир Дмитрий Садовник. После того, как суд освободил Садовника из-под стражи, он сбежал. В июле 2015 года был задержан еще один подозреваемый в расстреле Небесной сотни – экс-беркутовец Янишевский.
В июле 2019 года суд опустил Тамтуру под круглосуточный домашний арест.
Следствие установило факт 48 убийств и 80 покушений на убийство на улице Институтской в Киеве 20 февраля 2014 года.
В мае 2016 года Святошинский суд начал рассмотрение дела экс-беркутовцев по существу. Им инкриминируют превышение служебных полномочий, незаконное обращение с оружием, умышленное убийство и причинение телесных повреждений активистам Майдана.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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