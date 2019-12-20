Газпром анонсировал переговоры с Украиной

20.12.2019, 1:26, Новости дня

Переговоры с Украиной по газовым вопросам продолжатся в пятницу в Минске, сообщили в Газпроме. В российском холдинге уточнили, что на переговорах будет присутствовать глава компании Алексей Миллер.

В Газпроме пояснили, что переговоры будут «не технические». «Уровень высокий. От Газпрома – [глава компании Алексей] Миллер», – передает РИА «Новости» сообщение холдинга.

В четверг в Берлине прошли переговоры между Россией, ЕС и Украиной, по итогам которой был разработан проект будущего соглашения по газу. Детали соглашения стороны не раскрывали, однако, как отметил глава российского Минэнерго Александр Новак, на трехсторонних консультациях в Берлине обсуждались конкретные объемы транзита российского газа через Украину и сроки будущего контракта.



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