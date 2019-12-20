СК закрыл дело о крушении Ту-154 в Черном море

…и засекретил постановление о прекращении дела.
Следственный комитет РФ закрыл уголовное дело по факту крушения самолета Ту-154 над Черным морем в декабре 2016 года за отсутствием состава преступления. Об этом рассказал адвокат потерпевших Игорь Трунов, сообщает Интерфакс.
По его словам, постановление о прекращении уголовного дела засекретили, так как в нем присутствуют сведения, составляющие государственную тайну.
Авария Ту-154 произошла 25 декабря 2016 года недалеко от Сочи. Рейс должен был выполнить маршрут Москва—Сочи—Латакия (Сирия). В результате авиакатастрофы погибли 92 человека, среди них 84 пассажира и 8 членов экипажа. На борту находились журналисты, артисты ансамбля им. Александрова, а также глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка.
По факту катастрофы Военный следственный отдел СКР по Сочинскому гарнизону тогда возбудил уголовное дело о нарушении правил полетов, повлекших тяжкие последствия (ст. 351 УК).
Источник: Новая газета
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