«Приоделась»: Светлана Бондарчук отшутилась на критику Ксенией Собчак «голых» фотографий

Несколько дней назад телеведущая и журналист Ксения Собчак раскритиковала знаменитостей в возрасте «40+», публикующих «голые» фото. Модель и главред журнала «Hello!» Светлана Бондарчук на странице в Instagram обнародовала снимок в красном наряде, отшутившись, что она «приоделась».
Ксения Собчак не называла конкретных имён, говоря об отчаявшихся женщинах «40+», привлекающих к себе внимание «голыми» фото. Тем не менее, писатель Александр Цыпкин посчитал, что блогер таким образом оскорбила его возлюбленную, а Светлана Бондарчук с юмором, но всё же отреагировала на критику. Модель поблагодарила всех, кто звонил и писал ей со словами поддержки, а также разместила новое фото, на котором запечатлена в ярко-красном платье, с макияжем и крупным украшением на шее. Бондарчук с юмором написала, что снова не сдержалась, надев наряд с разрезами, но надеется никого не оскорбить своим видом.
В комментариях Алика Смехова поддержала Бондарчук, призвав «не стесняться жечь», а Ксения Собчак вместо слов оставила смайлы в виде огня. Другие же восхищаются прекрасной внешностью модели, замечая, что она совсем не выглядит на «паспортный возраст» и вызывает зависть даже у женщин, которые значительно моложе неё.
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