Дело Шеремета: В полиции показали, как изымали мину, которую прятал Антоненко

Национальная полиция заявила о том, что перед обыском в его квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из жилища мину.
Она была изъята на первом этаже офисного помещения дома, где мужчина жил с женой и ее братом. Об этом сообщается на сайте правоохранителей.
В полиции утверждают, что они получили информацию о том, что подозреваемый попросил родственника забрать из шкафа сверток.
По их данным, было это так:
15.10 Антоненко, воспользовавшись своим правом на звонок адвокату, отправил смс-сообщение неизвестному с просьбой забрать пакет.
15.12 Выложил в соцсети информацию о своем задержании.
15.14 Чтобы удостовериться в том, что указанные вещи из квартиры вынесены, позвонил брату жены.
Во время обыска офиса в доме, где жил Антоненко, был обнаружен предмет, похожий на мину МОН-50.
Свидетели указали, что родственник Антоненко оставил на хранение в купюроприемнике терминала вещь, назвав ее роутером.
Будет назначена экспертиза, в том числе молекулярная.
Напомним, о том, что Антоненко просил родственника вынести предмет, напоминающий мину, ранее заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.
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