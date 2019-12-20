Дело Шеремета: В полиции показали, как изымали мину, которую прятал Антоненко

Национальная полиция заявила о том, что перед обыском в его квартире подозреваемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей Антоненко попросил брата жены вынести из жилища мину.

Она была изъята на первом этаже офисного помещения дома, где мужчина жил с женой и ее братом. Об этом сообщается на сайте правоохранителей.

В полиции утверждают, что они получили информацию о том, что подозреваемый попросил родственника забрать из шкафа сверток.

По их данным, было это так:

15.10 Антоненко, воспользовавшись своим правом на звонок адвокату, отправил смс-сообщение неизвестному с просьбой забрать пакет.

15.12 Выложил в соцсети информацию о своем задержании.

15.14 Чтобы удостовериться в том, что указанные вещи из квартиры вынесены, позвонил брату жены.

Во время обыска офиса в доме, где жил Антоненко, был обнаружен предмет, похожий на мину МОН-50.

Свидетели указали, что родственник Антоненко оставил на хранение в купюроприемнике терминала вещь, назвав ее роутером.

Будет назначена экспертиза, в том числе молекулярная.

Напомним, о том, что Антоненко просил родственника вынести предмет, напоминающий мину, ранее заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

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