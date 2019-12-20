Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 готов к сборке

Сверхзвуковой самолет NASA X-59, разрабатываемый корпорацией Lockheed Martin, готов к окончательной сборке систем. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Предполагается, что первые испытания начнутся уже в 2021 году.

Главная особенность самолета NASA Х-класса состоит в том, что его ударная волна, возникающая при преодолении звукового барьера, будет похожа на звук закрытия двери машины.

Экспериментальный аппарат сможет летать на круизной высоте примерно 17 тысяч метров, со скоростью в 1,5 тысячи км в час.

На создание самолета выделено 247,5 млн долларов.

Планируется, что тесты «тихого самолета» проведут на определенной группе людей, которая оценит уровень издаваемого им шума. В США полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными пунктами запрещены из-за издаваемого ими грохота, похожего на гром.

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