Тихий сверхзвуковой самолет NASA X-59 готов к сборке

Сверхзвуковой самолет NASA X-59, разрабатываемый корпорацией Lockheed Martin, готов к окончательной сборке систем. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
Предполагается, что первые испытания начнутся уже в 2021 году.
Главная особенность самолета NASA Х-класса состоит в том, что его ударная волна, возникающая при преодолении звукового барьера, будет похожа на звук закрытия двери машины.
Экспериментальный аппарат сможет летать на круизной высоте примерно 17 тысяч метров, со скоростью в 1,5 тысячи км в час.
На создание самолета выделено 247,5 млн долларов.
Планируется, что тесты «тихого самолета» проведут на определенной группе людей, которая оценит уровень издаваемого им шума. В США полёты сверхзвуковых самолётов над населёнными пунктами запрещены из-за издаваемого ими грохота, похожего на гром.
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Президент РФ Владимир Путин заявил, что удивился резолюции Европарламента о Второй мировой войне. Российский лидер отметил, что его «удивила и даже несколько задела» эта резолюция, передает ТАСС. Напомним, в сентябре Европарламент принял резолюцию, согласно которой вина в развязывании Второй мировой также лежит и на СССР. В ходе пресс-конференции в четверг Путин назвал решение Европарламента, приравнявшего […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- В США поезд столкнулся с авто, погибло три человека / 24 ноября
- Гаджеты: Meizu представила флагман Meizu 16T с Snapdragon 855 за 280 долларов / 24 октября
- Украина показала ракету, которую «невозможно сбить» / 3 ноября
- В Красноярском крае в затопленном прииске нашли сейф с золотом. Его могут отдать потерпевшим от прорыва дамб / 22 октября
- Трамп наградил собаку-спецназовца с помощью фотошопа / 30 октября
- Wyborcza — «Евросоюз устал расширяться» — эксперты объяснили, что стоит за решением Франции по Балканам / 25 октября
- «У меня есть бумажка, что он клинический идиот». Арахамия прокомментировал слова Мосийчука о двойном гражданстве / 21 ноября
- Священник УГКЦ станет самым молодым католическим епископом в мире / 16 ноября