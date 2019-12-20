Путин Хубло: досадное недоразумение или блестящая операция российских спецслужб?

В случае возникновения подобных вопросов, о чем бы в них ни шла речь, всегда лучше отвечать, что это, конечно же, блестящая операция российских спецслужб, потому что, во-первых, чьих же еще, во-вторых, опасность реально была велика, в-третьих, ничо теперь Путин не ху#ло, теперь он благородное хубло.

С тех пор, как Киевское разведывательное управление подменило анализы российских олимпийцев на мочу солдат ДНР, вследствие чего православных физкультурников нынче боятся пускать на международные соревнования даже посмотреть, даже издалека, с завязанными глазами, особых геополитических достижений у диверсантов хунты не было.

Возможно, именно поэтому вторжение первых трех серий человеконенавистнического шоу «Слуга народа» на территорию суверенной России прошло не то чтобы совсем незамеченным, но поначалу несколько недооцененным.

Уже потом, спустя несколько дней после того, как героическими усилиями российских спецслужб опасность уничтожения российской государственности путем нейролингвистического сериала была купирована и фактически сведена на нет, Зеленский признался, что «это одна из стратегий: у кого-то есть ядерное оружие, а у кого-то есть «Слуга народа».

Фактически он открыто взял на себя ответственность за вооруженную телевизионную агрессию против Российской федерации… Первые жертвы этой грязной русофобской бомбы были действительно чудовищными.

«Слуга народа» шествует по Украине который год, вдохновляя самых отъявленных и агрессивных негодяев чинить разбой. Что еще он способен упороть?», – задалась риторическим вопросом российская пресса, но было поздно: самые отъявленные и агрессивные негодяи уже чинили по всей России свой национал-предательский разбой вместе со сменой часовых поясов, по которым двигались первые три серии.

Особенно большие разрушения произошли в восточных регионах РФ, где из-за разницы во времени не успели вырезать шутку-триггер «Путин – хубло», услышав которую, ни один отъявленный и агрессивный негодяй не мог удержаться от какого-нибудь чудовищного преступления.

К счастью, Владимир Владимирович Путин не смотрел этот сериал вследствие большой занятости, и Алина осталась жива (хотя он уже и накрыл было ее румяное лицо пропахшей ладаном подушкой), а вот спикеру российского МИДа Марии Захаровой, например, не повезло.

«Я пыталась посмотреть. Сломалась через пару серий», – призналась Захарова. Сейчас она, по слухам, прикована к инвалидной коляске, бухает через тонкий змеевик и лечится сериалом «Москва, Кремль, Путин»…

В конце концов, как известно, «Слугу фашистского народа» удалось отключить и обезвредить. Но были ли напрасными жертвы изощренной провокации украинских националистов?

Разумеется, нет, потому что эта история получила продолжение. Почти через неделю после того, как все произошло, российская экономическая газета «Ведомости» как бы невзначай вышла с запрещенной фотографией Зеленского рядом с рекламой Hublot (да, это было то самое хубло), и все, казалось бы, понеслось по новой, но не тут-то было.

На этот раз русский народ был начеку и не поверил ни одному слову оправданий владельца газетенки. Были ли эти оправдания искренними, особенно учитывая их удивительное сходство с нарочито невнятными пояснениями канала ТНТ после отключения «Слуги фашистского народа»?

Досадное ли это недоразумение или все же блестящая контроперация российских спецслужб?

Конечно же, это блестящая контроперация российских спецслужб. Потому что отныне, после всего пережитого, Владимир Владимирович Путин окончательно превратился не только в х#йло, но и, наряду с этим, в гораздо более благородное, дорогое и приятное хубло.

Международный имидж российского президента стал гораздо привлекательнее, Россия встает с колен с новым лозунгом, вяличие ее вялико как никогда прежде, где Хубло » там победа.

Василий РЫБНИКОВ

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