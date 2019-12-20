«Исконно русские болота могут поместиться в одну Московскую область». Турчинов ответил Путину

Экс-секретарь СНБО Александр Турчинов прокомментировал заявление президента России Владимира Путина о том, что в состав Украины входят «исконно русские земли». Об этом говорится в заявлении на его сайте.
«Если от России отделить территории, которые были присоединены с помощью крови, насилия, предательства и лжи, то «исконно русские» болота, оставшиеся после этого, могут легко поместиться в пределах одной Московской области», – отметил Турчинов.
Он добавил, что «имперский реваншизм Путина с маниакальным стремлением к пересмотру границ европейских государств, которые сформировались после Второй мировой войны, является реальной угрозой миру и безопасности в Европе».
«Аналогичные стремления Гитлера привели в прошлом веке к многомиллионным жертвам и ужасов кровавой войны в истории человечества. История Европы прошлого века и новейшая история нашего государства доказывают непреложную истину — с агрессором нельзя договариваться, его нужно жестко останавливать и побеждать», – заявил экс-секретарь СНБО.
19 декабря во время пресс-конференции президент России Владимир Путин заявил, что во время создания Советского Союза Украине были переданы «исконно русские территории». По его словам, это «наследие государственного строительства» лидера большевиков Владимира Ленина.
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
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