Мнение: Путин и Ленин

Пресс-конференцию Путина не смотрел, стенограмму не читал… Но узнал, что президент высказался против выноса тела Ленина из Мавзолея на Красной площади…

Так и сказал Путин: «На мой взгляд, это не нужно трогать. Во всяком случае до тех пор, пока есть, а у нас есть, очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет».

И пояснил, что Ленин был скорее революционер, чем государственный деятель, который из строго централизованного государства превратил Россию в конфедерацию. По словам Путина, главной ошибкой коммунистов стало то, что они связали будущее страны со своей партией. «Как только партия затрещала, за ней начала рассыпаться и страна».

Вот мне и не понятно, зачем держать тело Ленина в мавзолее, а не предать земле? Потому что Ленин – символ созданной им конфедерации, страны, которой уже нет? И пока Ленин находится в мавзолее «очень много людей, которые с этим связывают свою собственную жизнь, свою судьбу, связывают с этим определенные достижения прошлого, достижения советских лет» тешат себя надеждой на возрождение СССР?

И сам Путин тоже из числа этих людей?

Фотоколлаж отсюда

Источник: Ирек Муртазин

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