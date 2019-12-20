Названо имя стрелявшего на Лубянке

Преступником, открывшим огонь на Большой Лубянке в Москве, вблизи здания ФСБ, был 39-летний уроженец Московской области, в прошлом занимавшийся предпринимательской деятельностью, сообщают СМИ.

По данным телеканала РЕН ТВ, преступником оказался Евгений Манюров, бывший предприниматель из Подольска. Его фирма давала консультации в сфере коммерческой деятельности, однако была ликвидирована в 2015 году.

Манюров давно увлекался стрельбой и даже занимал призовые места на соревнованиях, добавляет телеканал.

Также канал опубликовал фотографию злоумышленника после его ликвидации (осторожно, фото может шокировать; не рекомендуется к просмотру лицами, не достигшими 18 лет).

Напомним, вечером четверга, 19 декабря, мужчина, находясь у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве, открыл стрельбу в сторону сотрудников правоохранительных органов. Один сотрудник ФСБ погиб, еще пять человек, в том числе один гражданский, получили ранения различной степени тяжести. Злоумышленник ликвидирован.

Возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Расследованием занимается центральный аппарат СК.

Полковник, бывший сотрудник подразделения ФСБ «Вымпел» Вячеслав Бочаров в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что нападение на приемную ФСБ в центре Москвы было приурочено ко Дню российской военной контрразведки.

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