Мнение: Российские С-400 избавят Турцию от американской авиации не стреляя

Отношения между США и Турцией продолжают ухудшаться. Анкара вплотную приблизилась к тому, чтобы «попросить на выход» американских военных со своей территории. Чем же может закончиться разлад между двумя сильнейшими членами НАТО?

Формальным поводом для ссоры между союзниками стало решение президента Эрдогана приобрести вместо американских ЗРК российские комплексы С-400. В Вашингтоне сочли это «ударом в спину», поскольку отечественные системы ПВО, размещенные в Турции, представляют собой экзистенциальную угрозу амбициозной программе истребителей F-35. Конгресс США решил ввести санкции в отношении Анкары за ее своеволие. В ответ турецкие власти заявили, что «негатив» со стороны американцев повлечет за собой встречный «негатив»:

Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик.

Угроза весьма серьезная. База Инджирлик создавалась для противодействия СССР. Изначально на ней базировались самолеты-разведчики U-2, после появились бомбардировщики и американская морская пехота. Максимально роль авиабазы возросла, когда Пентагон перебросил на нее во времена «Холодной войны» свое ядерное оружие.

Считалось, что после распада СССР США вывезли с Инджирлик свой ядерный арсенал и бомбардировщики. После вторжения в Ирак и Афганистан, Пентагон начал использовать базу в основном для транспортной перевалки военных грузов. Однако президент Трамп невольно сам разоблачил ложь США о том, что ядерное оружие якобы выведено, заявив по этому поводу следующее:

Ключевая проблема заключается в том, смогут ли США сохранить доступ к этому оружию и гарантировать его безопасность.

Объект Кюреджик, про который упомянул президент Эрдоган, имеет для Пентагона не меньшее значение. Там расположен радар раннего противоракетного оповещения, направленный одновременно против России и Ирана. Перенос его в Юго-Восточную Европу будет стоить немалых денег и снизит его эффективность для НАТО, особенно после разрыва ДРСМД.

Угрозы Анкары совершенно реальные. Буквально сегодня авиабазу Инджирлик спешно покинули пять тяжелых военно-транспортных самолета ВВС США. Не исключено, что Пентагон решил «подстелить соломки» и начал спешно вывозить свой арсенал. Прецеденты ограничения доступа к военной инфраструктуре, расположенной на турецкой территории, уже имеются. Так, в 1975 году Анкара закрыла все американские базы, оставив только две совместные с НАТО. Но и те работали в ограниченном режиме.

Неужели С-400 стоят того, чтобы так рассориться между собой старым союзникам?

Безусловно, С-400 вещь полезная, но в данном случае это, скорее, повод. Турция, наследница Османской империи, испытывает период усиления реваншистских настроений. Анкара требует к себе уважения, о чем прямо говорит президент Эрдоган:

Анкара заслуживает достойного отношения. На любой другой подход будет дан адекватный ответ.

Угроза признать геноцид индейцев со стороны США говорит о том, что турки считают себя равными американцам. Судя по всему, пока это простая мысль не уложится в голове у заокеанских союзников с их «исключительностью», кризис между Турцией и США будет только усугубляться.

Источник https://narodreporter.livejournal.com/140482.html

Источник: Теория элит

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