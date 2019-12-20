Мнение: С ленинским приветом!

Ну, наконец-то, Путин сознался, какая Россия ему дорога — "строго централизованное, унитарное государство".

Об этом он поведал по ходу сегодняшней пресс-конференции, отвечая корреспонденту "Коммерсанта" Андрею Колесникову. Журналист просил Владимира Путина пояснить, как он всё-таки относится к Владимиру Ленину.

О вожде революции Путин высказался 10 декабря на заседании своего же — президентского Совета по правам человека. В тот день он заявил, что создатель СССР "заложил мину замедленного действия" в российскую государственность. Сегодня стало ясно, что именно Путин считает "миной".

Сначала он напомнил журналисту 1000-летнюю историю отечества, многозначительно в итоге подчеркнув, что до большевиков в России было "строго централизованное, унитарное государство". А Ленин вместо этого, оказывается, предложил "фактически даже не федерацию, а конфедерацию". И потому конфедерация эта "развалилась", как только "затрещала партия", державшая народ в узде.

Но это ещё не всё. После развала СССР и сейчас в России осталось "две тысячи болевых точек, чреватых развалом. "Если отпустить хоть на минуту, мало не покажется", — заявил человек, возглавляющий страну, которая, вообще-то, называется Российская Федерация. Так написано в Конституции, благодаря которой только из этого человека и сделали президента.

Стало быть, для Путина "федерация" — это и есть "мина". А сапёром может быть только "строго централизованное, унитарное государство".

При этом Путин, видимо, считает, что только у России есть право на унитарное государство. А, например, у соседней Украины такого права нет.

Только так можно расценивать другой ответ Путина корреспонденту Первого канала, который спросил о "минских соглашениях" по урегулированию проблем Донбасса.

Российский президент заявил, что урегулирование наступит после того, как Донбасс будет иметь особый статус в составе Украины. Этот особый статус должен быть закреплен специальным законом. А закон должен быть "имплементирован в Конституцию".

Но в украинской Конституции записано, что Украина — унитарное государство, и, значит, ни одна область Украины не может иметь особого статуса. И требуя от Украины "имплементировать закон", Путин предлагает ей фактически федерация. То есть, хочет заложить соседу мину замедленного действия.

Так что, берегитесь, украинцы: для вас Путин — это Ленин сегодня.

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Источник: СерпомПо

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