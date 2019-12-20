Зеленский с детьми позвонил Богдану, Гончаруку и Баканову. Видео

20.12.2019, 0:30, Новости дня

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка.

Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.

Опекуны детей обратились к Зеленскому с просьбой решить их жилищный вопрос. Из восьми детей, которые стали полными сиротами за период войны и родители которых погибли на Донбассе, только этим двум детям не предоставили квартир. Президент пообещал решить этот вопрос, сообщили в ОПУ. 

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Видео: Володимир Зеленський / Facebook

Источник: интернет-издание «ГОРДОН»



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