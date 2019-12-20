Зеленский с детьми позвонил Богдану, Гончаруку и Баканову. Видео

Никита Баула и Артем Кирилюк – сироты. Отец Никиты, Сергей, был бойцом батальона «Айдар» и погиб в мае 2016 года. Сейчас мальчиком занимается бабушка.
Отец Артема, Александр, был старшим солдатом 30-й механизированной бригады и погиб на фронте летом 2015 года. Мальчик находится под официальной опекой своего прадедушки Николая Симперовича, но сейчас Артем проживает с волонтером Оксаной Лазебник (Ксюша Киевская), поскольку в селе дедушки нет школы.
Опекуны детей обратились к Зеленскому с просьбой решить их жилищный вопрос. Из восьми детей, которые стали полными сиротами за период войны и родители которых погибли на Донбассе, только этим двум детям не предоставили квартир. Президент пообещал решить этот вопрос, сообщили в ОПУ.
видео
Видео: Володимир Зеленський / Facebook
Источник: интернет-издание «ГОРДОН»
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет
Последнее: Беременная женщина, планировавшая улететь рейсом «Аэрофлота» в Коста-Рику была доведена до истерики в результате некомпетентности сотрудников авиакомпании. Семейная пара из России воспользовалась услугой «животное эмоциональной поддержки», чтобы взять с собой на борт двух собак породы бигль. При этом супруги заранее подготовили медицинские справки о том, что пассажирке действительна необходима поддержка питомцев. На своей странице в […]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
- Суд заочно арестовал журналиста «Росбалта» по делу о клевете на Алишера Усманова / 12 ноября
- Пленительная Светлана Лобода зажгла на пляже / 1 ноября
- У детей с высоким уровнем холестерина могут развиться психические заболевания / 13 ноября
- «Мне жаль таких бедолаг»: Анастасия Волочкова посвятила хейтерам пост в Instagram / 20 декабря
- В Сети показали еще не анонсированный смартфон Honor V30 Pro / 18 ноября
- Управляемый распад по-китайски / 19 декабря
- Максим Галкин на шоу в Кремлевском дворце отказался от выборов: «У нас не Украина» / 30 ноября
- «Я достал их до печенок!» У Зеленского захотели «убрать» из Рады известного журналиста / 31 октября