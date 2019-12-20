Украинские чиновники пытались нажиться на ремонте моста у Станицы Луганской

Группа украинских чиновников пыталась присвоить более 10 млн гривен (около 430 тыс. долларов), выделенных из бюджета на капитальный ремонт Станичного моста, где находится единственный пункт пропуска между Украиной и ЛНР, сообщили в генпрокуратуре Украины.
В сообщении на сайте украинского надзорного ведомства говорится, что в ходе обысков были изъяты документы о проведении капитального строительства моста через реку Северский Донец в Станично-Луганском районе.
«Должностные лица одного из управлений Луганской областной государственной администрации, вероятно, вошли в сговор с должностными лицами ряда коммерческих структур с целью хищения бюджетных средств, выделенных на ремонт объектов инфраструктуры области», – говорится в сообщении.
Идет досудебное расследование по статьям о злоупотребление служебным положением и растрате.
Мост через реку Северский Донец у поселка городского типа Станица Луганская – единственный официальный пункт пропуска между Украиной и Луганской народной республикой. Движение транспорта по мосту, который был частично подорван киевскими силовиками в начале 2015 года, было невозможно. Пеший переход был организован по временным деревянным лестницам и настилам.
После того как 26 июня этого года состоялось разведение сил в районе Станицы Луганской, стороны конфликта в рамках Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины 31 июля согласовали план ремонта сооружения. 20 ноября мост был открыт для движения.
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