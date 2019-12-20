Ученые: Провалы в памяти зависят от времени суток

Японские исследователи из Токийского университета (University of Tokyo) в ходе исследования установили связь между провалами в памяти и временем суток. Для того, чтобы прийти к такому выводу, биологи провели исследование на лабораторных мышах.

Специалисты изучили воспоминания молодых и взрослых особей грызунов. Для этого им давали на изучение различные предметы в разное время суток. Было установлено, что лучше всего память работала сразу после пробуждения. Таким образом исследователи доказали, что состояние памяти и обучаемость зависят от внутренних часов организма, регулирующих циклы сна и бодрствования.

Профессор кафедры прикладной биологической химии Сатоши Кида говорит, что во время опыта был идентифицирован ген, который отвечает за память. Теперь биологи запланировали узнать, каким образом нарушение памяти в зависимости от дня или ночи влияет на эволюционные процессы.

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