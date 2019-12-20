Приговор гражданке Израиля оставили в силе. За 9 граммов гашиша в багаже ей дали 7,5 лет колонии

Московский областной суд оставил без изменения приговор израильтянке Нааме Иссахар – 7,5 лет колонии за хранение и контрабанду наркотиков. В апреле Иссахар задержали в московском аэропорту Шереметьево: она делала пересадку по пути из Дели в Тель-Авив, в ее багаже нашли 9,6 граммов гашиша. Девушка признала, что наркотик действительно был в багаже, но не признала обвинение в контрабанде.

Заседание суда длилось 6,5 часа. Основной аргумент защиты – Иссахар не пересекала российскую границу, и доступа к багажу, в котором нашли наркотики, у нее не было.

На апелляцию приговора приехали мать и сестра Иссахар. Они были уверены, что второй суд учтет все нарушения следствия и отпустит девушку домой.

«Я молюсь. Я надеюсь, что Наама выйдет сегодня, они изменят решение. Президент Путин – я умоляю его. Она отсидела достаточно: девять месяцев в темноте. Я прошу и умоляю его о помиловании», – говорила Яффа Иссахар, мать девушки, перед рассмотрением апелляции.

По словам сестры обвиняемой, девушку поддерживает весь Израиль: «Люди говорят, что она для каждого сейчас как дочь или сестра, что она лицо Израиля сейчас. И это невероятно – иметь за спиной такую мощную поддержку нашей прекрасной страны, которая нам поможет справиться с этой ужасной ситуацией».

Однако позиция обвинения не изменилась: прокурор прочел ответ, что все доказательства получены законно, а право Наамы Иссахар на защиту не нарушалось. Уже второй судья встал на сторону обвинения.

Исполняющий обязанности посла Израиля в России Яков Ливне разочарован решением суда: «Между Израилем и Россией есть хорошие, крепкие отношения. Мы надеемся, что Наама Иссахар в ближайшем будущем сможет вернуться домой, учитывая ее возраст, учитывая то, что она уже девять месяцев находится в российской тюрьме».

Россия предлагала обменять 25-летнюю израильтянку на россиянина Алексея Буркова, обвиняемого во взломе баз данных. Его арестовали в Тель-Авиве по запросу властей США. Но тогда выдавать его России израильтяне отказались, потому что уже решили выдать в Штаты. Однако в ноябре экстрадицию приостановили.

О помиловании Иссахар российского президента Путина просил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

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