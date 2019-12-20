Названы 5 самых «крутых» японских автомобилей для российских водителей

Эксперты назвали 5 самых «крутых» японских автомобилей для российских водителей, владельцы этих моделей не согласятся обменять их ни на какие другие машины. Пятое место рейтинга досталось Toyota Camry XV30 пятой генерации.

Данная модель выпускалась в 2001-2005 годах, причём во всех традиционных кузовах Toyota Camry, кроме универсала. В РФ авто предлагалось в большинстве своём с 2,4-литровым двигателем, с МКПП или АКПП.



Четвёртая позиция в ТОПе – у компактного кроссовера Nissan X-Trail, радующего автоводителей из РФ со старта нового тысячелетия. Лучше всего зарекомендовала себя модель, получившая обновление в 2017 году. Речь идёт о машинах третьей генерации.



На следующей строке рейтинга находится Mazda 3, история которой началась в 2003 году. Но для ТОП-5 эксперты выбрали модель третьего поколения, выпущенную в 2013 году, а немного позже транспортное средство получило модернизацию, и именно данные машины сегодня выпускаются японским производителем.



Второе место – у компактного кроссовера Honda CR-V. Первый экземпляр сошёл с конвейера в 1995 году и с тех пор «обзавёлся» многими рестайлинг-версиями. В рамках данного рейтинга речь идёт о представителях четвёртой генерации автомобилей, производимых в период 2011-2016 годов.



Лидером ТОПа-5 самых «крутых» японских автомобилей для российских водителей признана рестайлинговая версия Toyota RAV4, модернизированная в 2010 году, тогда как выпуск этих моделей стартовал в 1994-м. Машина позиционируется производителем как наилучший вариант для отдыха и повседневного использования.

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