В тюнинг-ателье ABT доработали кроссовер Audi SQ7 TDI

Специалисты немецкого тюнинг-ателье ABT, специализирующегося на доработках моделей, выпускаемых дочерними предприятиями концерна Volkswagen AG, поработали над кроссовером Audi SQ7 TDI. В частности, в авто форсировали двигатель до 510 «лошадей».

В базовой комплектации кроссовер Audi SQ7 TDI под капотом оснащают дизельным турбированным V8, при крутящем моменте 900 Нм, генерирующим мощность в 435 лошадиных сил. Специалисты ABT в результате доработок смогли увеличить показатели, сделав кроссовер ещё мощнее. Блок управления ABT Engine Control повысил производительность агрегата до 510 «лошадей», а крутящий момент увеличился на 70 Нм. Также после тюнинга в Audi SQ7 TDI появилась система прогрессивного рулевого управления и пневматическая подвеска спортивного типа.

Для своих клиентов ABT предложит на выбор 3 варианта колёсных дисков размером 22 дюйма для Audi SQ7 TDI: Sport GR, HR Aero и HR-F. Кроме этого, на сайте тюнинг-ателье можно выбрать опции для изменения интерьера спортивного кроссовера.

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