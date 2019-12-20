Ученые раскрыли загадку черных дыр

Немецкие исследователи из Института астрономии Общества Макса Планка (Das Max-Planck-Institut für Astronomie, MPIA) в ходе исследования обнаружили огромные холодные газовые резервуары вокруг гигантских черных дыр, чьи размеры в миллиарды раз больше Солнца. Именно они являются пищей для данных образований и являлись загадкой для специалистов.

Для исследования астрономы использовали VLT (Very Large Telescope), установленный в Чили. Они детально изучили 31 квазар, расположенный на расстоянии от Земли в 12,5 млрд световых лет, что соответствует возрасту Вселенной (870 миллионов лет). Вокруг 12 объектов находились облака из водорода, размером 100 тысяч световых лет. Ученые объяснили, что они являются пищей для черных дыр. Именно этим объясняется их гигантские размеры.

«Это добавляет фундаментальную часть головоломки, которую разгадывают астрономы, чтобы представить, как космические структуры сформировались более 12 миллиардов лет назад», — говорит автор исследования Эмануэле Паоло Фарина.

В будущем VLT (Very Large Telescope) поможет ученым раскрыть еще больше деталей о галактиках и сверхмассивных черных дырах, образованных за первые пару миллиардов лет после Большого взрыва. «Благодаря возможностям VLT мы сможем еще глубже погрузиться в раннюю Вселенную и найти еще много таких газовых туманностей», — заключает Фарина.

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