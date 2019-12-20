Мнение: Готовность к зомби-апокалипсису

20.12.2019, 0:05, Разное

Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG.

Источник: Colonel Cassad



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