Мнение: Готовность к зомби-апокалипсису

Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG.

Источник: Colonel Cassad

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