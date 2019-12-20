Мнение: Готовность к зомби-апокалипсису

Российские военные к зомби-апокалипсису готовы. Пока отрабатывают обвес на провокаторах YPG.
Источник: Colonel Cassad
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Последнее: Беременная женщина, планировавшая улететь рейсом «Аэрофлота» в Коста-Рику была доведена до истерики в результате некомпетентности сотрудников авиакомпании. Семейная пара из России воспользовалась услугой «животное эмоциональной поддержки», чтобы взять с собой на борт двух собак породы бигль. При этом супруги заранее подготовили медицинские справки о том, что пассажирке действительна необходима поддержка питомцев. На своей странице в […]
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