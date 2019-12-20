Ученые: Ожирение у женщин напрямую влияет на развитие деменции в старости

Учёные из Оксфордского университета завершили многолетнее исследование и установили прямую связь между ожирением у женщин и развитием деменции в старости. Вредные привычки, отсутствие физической активности и правильное питание не провоцируют слабоумие.
Всё исследование заняло около 20 лет и за это время учёные получили наиболее развёрнутые результаты. В эксперименте принимали участие женщины, рождённые с 1935 по 1950 год. Средний возраст группы составил 56 лет, а всего зарегистрировано 1,1 млн жительниц Великобритании. Главным критерием было отсутствие признаков деменции. Через 15 лет только у 18,6 респондентов обнаружили признаки этого заболевания. У всех также диагностирована та или иная стадия ожирения.
Эксперты отметили, что в ходе эксперимента выяснились и другие детали. Правильное питание и активные физические упражнения практически никак не повлияли на итоговый результат. Это касается и вредных привычек. Таким образом именно ожирение повышает риск развития слабоумия у женщин минимум на 21%.
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