Ксению Собчак из-за наращенных ресниц сравнили с «немецкой куклой»

Отечественная теле- и радиоведущая, блогер Ксения Собчак на странице в Instagram опубликовала фото, на котором продемонстрировала новые украшения. Фолловеры же больше внимания уделили ресницам знаменитости, посчитав, что они наращенные и создают эффект «немецкой куклы».

Ксения Собчак на обнародованном селфи показала серьги и подвеску с красными камнями, выполненными в форме сердца. Телеведущая запечатлена без стильной причёски и макияжа, а в подписи отметила, что живёт только смотря вверх и двигаясь вперёд. Некоторые подписчики пошутили, заметив опасность подобного «движения», говоря, что хотя бы иногда стоит опускать взгляд вниз, хотя бы из соблюдения безопасности.

Другие оценили внешность Собчак, акцентировав внимание на «искусственных» ресницах – слишком коротких и густых, что присуще старым немецким куклам. Многие фолловеры задаются вопросом, действительно ли телеведущая, обычно предпочитающая естественность, нарастила ресницы или она просто использовала фильтр для обработки фото. Ответов на предположения поклонников Ксения Собчак пока так и не дала.

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