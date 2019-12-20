Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице

Музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов на странице в Instagram опубликовал фото с Лидией Федосеево-Шукшиной, сделанное в палате медучреждения. Оказалось, что артистка снова находится в больнице, но, по словам супруга, это плановая госпитализация.

За последнее время Лидия Федосеева-Шукшина несколько раз оказывалась на больничной койке. Первый раз это произошло вследствие нервного напряжения на фоне отравления Бари Алибасова агрессивным химическим веществом, а во второй — проблемы со здоровьем начались во время отдыха в Болгарии, из-за чего актриса срочно вернулась на родину. Недавно Федосееву-Шукшину снова госпитализировали, но Бари Каримович утверждает, что супруга чувствует себя хорошо и у неё прекрасное настроение, а причиной госпитализации стал плановый осмотр и лечение.



Чуть позже в беседе с журналистами Алибасов рассказал, что его супруга уже не молода, но в отличие от большинства людей следит за здоровьем, поэтому трижды в год проходит обследование, а затем строго соблюдает все предписания врачей. Большинство подписчиков в комментариях желают Лидии Федосеевой-Шукшиной крепкого здоровья и скорейшей выписки, а супругу рекомендую брать пример с жены и также следить за состоянием организма.

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