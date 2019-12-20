Лидия Федосеева-Шукшина снова оказалась в больнице

20.12.2019, 0:04, Разное

Музыкальный продюсер группы «На-На» Бари Алибасов на странице в Instagram опубликовал фото с Лидией Федосеево-Шукшиной, сделанное в палате медучреждения. Оказалось, что артистка снова находится в больнице, но, по словам супруга, это плановая госпитализация.
За последнее время Лидия Федосеева-Шукшина несколько раз оказывалась на больничной койке. Первый раз это произошло вследствие нервного напряжения на фоне отравления Бари Алибасова агрессивным химическим веществом, а во второй — проблемы со здоровьем начались во время отдыха в Болгарии, из-за чего актриса срочно вернулась на родину. Недавно Федосееву-Шукшину снова госпитализировали, но Бари Каримович утверждает, что супруга чувствует себя хорошо и у неё прекрасное настроение, а причиной госпитализации стал плановый осмотр и лечение.

Чуть позже в беседе с журналистами Алибасов рассказал, что его супруга уже не молода, но в отличие от большинства людей следит за здоровьем, поэтому трижды в год проходит обследование, а затем строго соблюдает все предписания врачей. Большинство подписчиков в комментариях желают Лидии Федосеевой-Шукшиной крепкого здоровья и скорейшей выписки, а супругу рекомендую брать пример с жены и также следить за состоянием организма.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Медики предупредили о ранних признаках заболеваний сердечно-сосудистой системы. Эти патологии развиваются медленно, потому симптоматика часто неявная и малозаметная. Раннее выявление болезни – залог ее успешного лечения без рисков развития осложнений. Чаще всего патологии сердечно-сосудистой системы дают о себе знать появлением одышки, учащенного сердцебиения, отечности ног, живота и нижней части спины, чрезмерной утомляемости, головокружения, спутанности сознания […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика