Baza опубликовала фото человека, которого называют «лубянским стрелком»

Telegram-канал Baza опубликовал фотографию человека, которого ФСБ считает напавшим на приемную спецслужбы на Лубянке. «По словам специалистов, он вел себя как человек со специальной подготовкой», — говорится в сообщении.

Стрельба у здания ФСБ в Москве началась в четверг вечером. Изначально сообщалось, что стрельбу из автомата Калашникова открыли в приемной ФСБ.

Агентство «Москва» со ссылкой на официальный комментарий ФСБ сообщило, что стрелявших было трое, однако позднее аннулировало новость.

ЦОС ФСБ сообщил, что стрелявший был один, он убит.

Минздрав сообщил, что в результате перестрелки пострадали пять человек. Четверо из них сотрудники спецслужб. Один сотрудник ФСБ погиб

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Конец 2019 года для 37-летней Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Вера Брежнева на сплетни внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить романы. Чтобы развеять […]