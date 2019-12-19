Мнение: О скрепах и победобесии в жизни простого человека



Я не люблю этого ужасного новоязычного термина – «победобесие». Оба моих деда воевали на фронтах Великой Отечественной, были ранены, награждены. К счастью, оба вернулись, и обоих я застал. Обе моих бабки пережили все прелести немецкой оккупации, их рассказы тоже врезались мне в #память. Так что в любви к баварскому заподозрить меня трудно.

Но иногда – иначе на скажешь. «Победобесие»… Всего одно фото.

И в нём, как в капле воды, отразилось истинное лицо таких знакомых скрепоносцев.

Судя по номерному знаку, это Мурманск. Судя по размерам «георгиевской» ленты на капоте, хозяин автомобиля – из тех, кто громко и мощно гордятся, горлопанят про «можем повторить» и рассуждают о вставании с колен + о грядущем величии Державы. Много таких пасётся тут, в комментариях.

И при всём этом – ноль уважения к согражданам, даже к соседям по двору. Типичная черта характера таких людей – подняться на вершок (например, обзавестись #авто в #кредит) и тут же начать смотреть свысока на всех других.

Может, России всё же стоило бы вернуться от грёз о величии к малым делам? К тому, что каждому по силам… Глядишь, и #жизнь стала бы лучше, а?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика

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