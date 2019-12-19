Чехия захотела «налить чистого вина» в отношения с Россией

19.12.2019, 23:51, Новости дня

Праге и Москве необходимо «налить чистого вина» в двусторонние отношения, которые сейчас «излишне обременены темой памятников», сообщил министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек.

«В отношения Чехии и РФ необходимо «налить чистого вина». В данный момент они обременены вопросами, которые принадлежат историкам, но никак не политикам. В частности, вопросы о различных памятниках. Мы, например, не обременяем наши отношения вопросами о памятниках чехословацким легионерам на территории России», – приводит его слова РИА «Новости».

Пресс-конференция чешского министра была созвана вечером на фоне несогласия ведущих чешских политиков с заявлением МИД РФ о событиях 1968 года. Чешский парламент в начале декабря принял закон, признающий 21 августа Днем памяти жертв вторжения 1968 года. В МИД РФ заявили в среду, что с большим разочарованием узнали об этом решении, подобный подход противоречит двусторонним договоренностям.

Петршичек считает, что вопросы о памятниках должны обсуждаться на заседаниях Чешско-российского форума историков. «А политикам пусть принадлежат дебаты о современности и будущем», – добавил глава чешского внешнеполитического ведомства.



СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

Последнее: Конец 2019 года для 37-летней Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Вера Брежнева на сплетни внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить романы. Чтобы развеять […]

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

новости дня
ваши отзывы
Политика конфиденциальности - GDPR Рыбинск

Интернет-проект РЫБИНСКonLine™ работает с 2002 года

Информационные материалы сайта транслируются в службы автоматической обработки и систематизации новостей

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected] или воспользуйтесь страницей Обратной связи

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2019 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

  Яндекс.Метрика