Андрей Григорьев-Апполонов впервые рассказал правду о гомосексуализме

Андрей Григорьев-Апполонов впервые пояснил правду о гомосексуализме. Певец считает, что истории в шоу-бизнесе о сексуальном влечении между людьми одного пола — это черный пиар.

Андрей Григорьев-Апполонов — яркий поклонник прекрасной половины человечества, он известен своими советами, которые дает коллегам. В частности певец убежден, что все, что пишут об артисте, помогает созданию его популярности, поэтому переживать о подробностях личной жизни, которые сообщают медиа, совершенно не стоит. Члены дуэта #АppolonovGang, состоят в определенном родстве с известным представителем группы «Иванушки». Сергей Григорьев-Апполонов—его племянник, а Андрей Григорьев-Апполонов-младший — муж его умершей от астмы родной сестры и его двойной тезка. Их объединяет решение изменить свою вполне устроенную судьбу ради увлечения музыкой, решение создать группу и переехать в Германию. Началом успешного творческого союза стал 2018 год, их песни покоряют списки хит-парадов России, Чехии и Германии.

Совсем недавно новая композиция «Щастливые» (так назвали её певцы) была объявлена «гимном откровенной любви». Старший родственник опровергает слухи о нетрадиционной ориентации младших, уверяя фанатов, что это сценический прием или образ для шоу. Также он не согласен с мнением некоторых любителей музыки, считающих, что успех дуэта на самом деле обеспечивают только деньги.

СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет

Последнее: Конец 2019 года для 37-летней Веры Брежневой выдался непростым. Осенью в Сети появились слухи, что муж вокалистки, композитор Константин Меладзе, завел интрижку на стороне. Якобы 56-летний музыкант увлекся 31-летней солисткой группы «ВИА Гра» Эрикой Герцег. Вера Брежнева на сплетни внимания обращать не стала. Знаменитость заявила, что у ее супруга нет времени крутить романы. Чтобы развеять […]