Мать Анастасии Заворотнюк задолжала по коммуналке за столичную квартиру

Недавно появились данные о задолженности матери актрисы театра и кино Анастасии Заворотнюк по коммуналке за столичную квартиру. Сумма долга составляет около 45,7 тысяч рублей и подлежит взысканию судебными приставами.
Ещё в минувшем году органом правосудия было принято решение о взыскании с матери Заворотнюк всей суммы задолженности по коммуналке. До этого времени долг не оплачен, а приставы занялись возвратом средств около полугода назад. Относительно квартиры с накопленными долгами известно, что она находится в элитном жилом комплексе. Ранее этим жильём владела Анастасия Заворотнюк, но 5 лет назад переписала его на Валентину Борисовну и своих детей. Площадь квартиры – более 194,5 кв.м., а расположена она в районе с развитой инфраструктурой, недалеко от парка-заповедника.
Анастасия Заворотнюк приобрела квартиру в строящемся жилом доме. Её кадастровая стоимость – 55 млн руб, а вот реальная — в несколько раз больше. По данным риелторов, цены на жильё в данном комплексе начинаются от 80 миллионов, а стоимость апартаментов большой квадратуры может превышать 350 млн рублей.
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