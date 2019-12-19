Предновогодняя скидка: Moto g8 plus будет продаваться по сниженной цене

19.12.2019, 23:47, Разное

Компания Motorola объявила о предновогодней скидке на модель Moto g8 plus космическо-красного цвета. Смартфон будет продаваться в РФ по сниженной цене.
Motorola решила сделать подарок россиянам и объявила о лимитированной продаже новой версии смартфона. За новинку нужно будет заплатить 14333 рубля вместо розничной цены в 15990 рублей. Специальный ценник будет действовать до 31 декабря этого года, количество гаджетов ограниченно. В Moto g8 plus встроена главная 48-пиксельная камера с диафрагмой F/1,6. Вторая камера имеет расширение 16 мегапикселей и объектив с широким углом обзора в 117 градусов.

Фронтальная камера оборудована технологией Quad Pixel, что позволяет делать качественные селфи как днем, так и ночью. Расширение составляет 25 Мп. Безрамочный экран имеет диагональ 6,3 дюйма, соотношение сторон 19:9. Оперативная память — 4 Гб, флеш-память — 64 Гб. Благодаря мощной аккумуляторной батарее, емкостью 4000 мАч, гаджет может находиться в автономном режиме до 40 часов. Технология TurboPower позволяет зарядить смартфон для восьми рабочих часов всего за 15 минут.

Смартфон Moto g8 plus в космическо-синем цвете был полностью распродан в первые недели продаж. Представители компании в РФ уверены, что новая модель станет прекрасным новогодним подарком для близких людей.



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